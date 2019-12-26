Yasak Elma Selin Ciğerci'yi fena ti'ye aldı çıplak fotoğrafla vurdu

Akıl almaz entrikaları ile yerli Dallas dizisi olan Yasak Elma'da ipler iyice koptu, kimin eli kimin cebinde izleyicinin beyni artık yandı. 30 Aralık pazartesi akşamı ekrana gelecek yeni bölümde ise son günlerin olaylı ismi, cinsiyet değiştirerek kadın olan Selin Ciğerci'ye ince bir gönderme var.