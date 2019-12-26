Yasak Elma Selin Ciğerci'yi fena ti'ye aldı çıplak fotoğrafla vurdu
Her hafta entrikanın dozunu giderek arttıran Yasak Elma 63. yeni bölümde büyük olay var. Ortalık Ender'in Leyla'ya oynadığı oyunla fena karışacak. Ayrıca bu hafta yeni bölümde Selin Ciğerci'ye 'inceden' bir gönderme var.
Akıl almaz entrikaları ile yerli Dallas dizisi olan Yasak Elma'da ipler iyice koptu, kimin eli kimin cebinde izleyicinin beyni artık yandı. 30 Aralık pazartesi akşamı ekrana gelecek yeni bölümde ise son günlerin olaylı ismi, cinsiyet değiştirerek kadın olan Selin Ciğerci'ye ince bir gönderme var.
Fox ekranlarında 3 sezondur yayınlanan dizi çok eleştirilmesine rağmen reyting listelerinde hep üst sıralarda olmayı başarıyor. Son bölümlerde yeni karakterlerin diziye dahil olması ile işler iyice arap saçına dönse de izleyici Yasak Elma'yı izlemekten vazgeçmiyor.
Yasak Elma'nın 63. yeni bölüm fragmanındaki detay sosyal medyanın konusu oldu. Selin Ciğerci'ye 'ince' gönderme olarak yorumlanan yeni bölümdeki o sahne şimdiden olay oldu.
Dizideki o detaya geçmeden önce olayın Selin Ciğerci ile ne ilgisi var kısaca özetleyelim.