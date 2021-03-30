Yasak Elma Sefirin Kızı Survivor Çukur ve Maraşlı dizilerini reytinglerde ezdi geçti! Zirve bakın kimin

Hasan Ali’nin evinde yaşananlar ve sonrasında Yıldız’ın Cansu’yu öğrenmesi herkesin gündemine bomba gibi düştü. Hasan Ali, Yıldız ve Çağatay’ın arasını düzeltmeye çalışırken, Şahika Hasan Ali’nin karısı olarak yerini sağlamlaştırmak için ikiliyi barıştırma çabasıyla araya girdiği Yasak Elma reytinglerde bu hafta aynı yerini korudu.