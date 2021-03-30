Yasak Elma Sefirin Kızı Survivor Çukur ve Maraşlı dizilerini reytinglerde ezdi geçti! Zirve bakın kimin
29 Mart 2021'in reyting sonuçları Sefirin Kızı, Survivor ve Maraşlı'yı hüsrana uğrattı. Çukur ve Yasak Elma ise reytinglerde zirveyi rakibine kaptırdı.
Sancar, Sedat'ın korkunç planıyla bir anda kendini kaçak durumda bulduğu Sefirin Kızı'nın son bölümü yine ilk 10'a girmeyi başaramadı. Bu sezonda ayrılık rüzgarlarının estiği dizi haftalardır reytinglerde başarı sağlayamadı.
Aliço'nun, İdris Koçovalı'nın sözleriyle Vartolu'ya sitem ettiği sahnede duygu dolu anlar yaşandığı Çukur, reytinglerde zirve yarışında istikrarlı yükselişini sürdürdü. Final bölümüne haftalar kalan dizide heyecan doruk seviyeye ulaştı.
Hasan Ali’nin evinde yaşananlar ve sonrasında Yıldız’ın Cansu’yu öğrenmesi herkesin gündemine bomba gibi düştü. Hasan Ali, Yıldız ve Çağatay’ın arasını düzeltmeye çalışırken, Şahika Hasan Ali’nin karısı olarak yerini sağlamlaştırmak için ikiliyi barıştırma çabasıyla araya girdiği Yasak Elma reytinglerde bu hafta aynı yerini korudu.
Avantaj oyununda ünlülerden Batuhan ve Merve, gönüllülerden Poyraz ve Aleyna Kalaycıoğlu parkura çıktığı Survivor, dün akşam reytinglerde dibe çakıldı.