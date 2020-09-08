Yasak Elma RTÜK'ü ti'ye aldı resmen dekolte şov yaptı

Daha önce RTÜK tarafından birçok kez uyarı almasına rağmen dekoltenin dozunu neredeyse her bölüm arttıran dizinin 75. bölümünde yine konuşulan konu Yıldız, (Eda Ece) Ender, (Şevval Sam) Şahika, (Nesrin Cavadzade) ve Zehra'nın (Şafak Pekdemir) dekolteleri oldu. Bu konu hakkında sosyal medyada yüzlerce yorum yapıldı.