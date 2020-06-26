Yasak Elma oyuncusu Talat Bulut sevenlerini korkuttu! Ameliyata böyle gitti
Yasak Elma dizisinin başarılı oyuncusu Talat Bulut sevenlerini korkuttu. Yaptırdığı kontrollerde kalp damarları tıkalı çıkan oyuncu dün ameliyata alındı.
Sosyal medya hesabını aktif kullanan oyunculardan biri olan Talat Bulut, yaptığı bir paylaşımla sevenlerini üzdü. Bulut, Instagram hesabından yaptığı videolu paylaşımda 'ameliyata gidiş' sözleriyle ameliyata alındığını duyurdu.
Zaman zaman yaptığı sert çıkışlarıyla bilinen ünlü oyuncu Talat Bulut, yaptığı son paylaşımla takipçilerini korkuttu. Bulut, "Ameliyata gidiş vakti, @drmelihus kalbime giden damarlarda kanıma özgürlük yolu açacak" ifadelerini kullanarak ameliyat olacağını açıkladı.
Bulut'un paylaşımından sonra birçok hayranı, sevdiği, takipçisi ise geçmiş olsun dileklerinde bulunarak başarılı oyuncuya destek mesajlarını ilettiler.
FOX'un bol entrikalı dizisi Yasak Elma'da Halit karakterine hayat veren Talat Bulut'un sosyal medya hesabı Instagram'da 385 bin takipçisi bulunmaktadır.