Yasak Elma oyuncusu Şevval Sam yatakta cesur pozuyla sosyal medyayı salladı

Geçtiğimiz günlerde 29 Ekim kutlamaları için İstanbul'da konser veren ve Ekrem İmamoğlu ile Dilek İmamoğlu'na övgüler yağdıran Şevval Sam, bu sefer paylaştığı bir pozla gündeme geldi. Sam, yatakta uzandığı pozunu paylaşarak kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.