Yasak Elma izleyicisi neye inanacağını şaşırdı! Dizi karakterini başkası canlandıracak

Ancak gelen son bilgiler, dizide Lila karakterine hayat veren güzel oyuncu Ayşegül Çınar'ın yerine başka bir oyuncu geleceği yönünde oldu. 'Lila' karakterinin senaryodan çıkartıldığı sanılırken, Ayşegül Çınar'ın yerine başka bir kişinin geleceğinin öğrenilmesi, izleyicinin kafasını daha da karıştırdı.