Yasak Elma izleyicisi neye inanacağını şaşırdı! Dizi karakterini başkası canlandıracak
Yeni sezonu sevenleri tarafından merakla beklenen Yasak Elma dizisinde, diziden ayrılacağı söylenen Lila karakteri hakkında flaş bir gelişme yaşandı.
Başrollerinde Talat Bulut, Şevval Sam ve Eda Ece'nin bulunduğu Yasak Elma dizisinin izleyicileri, yaşanan gelişmeleri artık takip edemiyor. Diziden art arda gelen ayrılık haberleri tepki çekerken, Lila karakterini canlandıran Ayşegül Çınar'ın da veda edeceğinin öğrenilmesi son nokta olmuştu.
Ancak gelen son bilgiler, dizide Lila karakterine hayat veren güzel oyuncu Ayşegül Çınar'ın yerine başka bir oyuncu geleceği yönünde oldu. 'Lila' karakterinin senaryodan çıkartıldığı sanılırken, Ayşegül Çınar'ın yerine başka bir kişinin geleceğinin öğrenilmesi, izleyicinin kafasını daha da karıştırdı.
Yeni 'Lila' kim oldu?: Yaşanan bu gelişmenin ardından Yasak Elma’nın yeni bölümlerinde Lila karakterini oynayacak ismin de belli olduğu öğrenildi. Birsen Altuntaş'tan edinilen bilgilere göre, son olarak Çarpışma'da rol alan genç oyuncu Buçe Buse Kahraman, 'Lila' karakterine hayat verecek yeni isim oldu.
Peki Buçe Buse Kahraman kimdir?: Buçe Buse Kahraman, 1 Nisan 1996 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. 23 yaşında olan genç oyuncu Koç burcudur.