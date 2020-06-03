Yasak Elma final yaptı Eda Ece itirafı patlattı işin aslı çok başka çıktı!

Öpüşme sahnelerinde çok zorlandığı itiraf Eda Ece, bu olayın ekrana yansıdığı gibi romantik olmadığını söyledi. Oyuncu, öpüşme sahnelerinin romantik bir ortamda yapılmadığını, bunun bir iş olduğunu ve bu tür sahnelerden de hoşlanmadığını söyledi.