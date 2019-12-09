Yasak Elma dizisinin yıldızı Tuvana Türkay set arkadaşıyla el ele yakalandı!

Güzel oyuncu, "Beyefendi kaçtı. El ele, sarmaş dolaştınız" diyen muhabirlere, "Setten arkadaşım... Ben sette herkesle el eleyim. Size kırgınım; iki gün sonra şarkım yayında. Kitabımın bitmesine son bir hafta kaldı. Filmim 28 Şubat'ta vizyona giriyor ama siz benim sürekli aşk hayatımla ilgileniyorsunuz" yanıtı verdi.