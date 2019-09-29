Yasak Elma dizisinin Yıldız'ı Eda Ece'ye hayranlarından Kaptan Marvel sürprizi

Yaptığı kozmik savaşlar ve sergilediği onurlu duruşuyla Dünyalıların sevgi ve saygısını kazanan Captain Marvel'ın bu şanlı kahramanlıkları sonrasında ölümü ise tüm Marvel karakterleri tarafından büyük üzüntüyle karşılanmış ve ondan sonraki jenerasyonun örnek aldığı bir süper kahraman olmuştur.