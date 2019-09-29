Yasak Elma dizisinin Yıldız'ı Eda Ece'ye hayranlarından Kaptan Marvel sürprizi
Yasak Elma dizisinin Yıldız'ı Eda Ece'ye hayranları Kaptan Marvel kolajlı bir fotoğraf yaparak sürpriz yaptı.
FOX Tv'nin secilen dizisi Yasak Elma'nın başrolü Eda Ece, Instagram sayfasından fanlarının yaptığı Kaptan Marvel kolajı yapılan bir fotoğraf paylaştı. Dizide Yıldız karakterine hayat veren Ece, hayranlarının bu sürprizine teşekkür ederek karşılık verdi.
Oyuncu Eda Ece, "Kaptan Neyimiz Eksik sinemalarda! (bunu yapan fanlara teşekkürler)" notuyla paylaşırken sanatçı Ayşegül Aldinç de kolaja "Wuhuuuu!" yorumu yaptı. Eda Ece'nin hayranlarının bu sürprizi ise takipçileri tarafından oldukça beğenildi.
Eda Ece'ye kolajı yapılan karakter ise Captain Marvel'dır. Kree İmparatorluğu'ndan ajan olarak Dünya'ya gönderilmiş ve Amerikan Hava Üssünde gizlice onu korumakla görevlendirilmiştir.
Yaptığı kozmik savaşlar ve sergilediği onurlu duruşuyla Dünyalıların sevgi ve saygısını kazanan Captain Marvel'ın bu şanlı kahramanlıkları sonrasında ölümü ise tüm Marvel karakterleri tarafından büyük üzüntüyle karşılanmış ve ondan sonraki jenerasyonun örnek aldığı bir süper kahraman olmuştur.