Yasak Elma dizisinin yıldızı Eda Ece Buğrahan Tuncer ile ayrıldı olay paylaşım!

Ayrılığın üzerine Eda Ece'nin dün yaptığı paylaşım ise dikkatleri üzerine çekti. Ece paylaşımına şunları yazdı:

"Evrenin hayatınızdan çıkardığı insanlar için üzülmeyin, Evren, sizin duymadıklarınızı duyar ve sizin yapamadığınız hamleleri yapar."