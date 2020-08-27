Yasak Elma dizisinin yıldızı Eda Ece Buğrahan Tuncer ile ayrıldı olay paylaşım!
Eda Ece, uzun bir süredir beraber olduğu basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer'den ayrıldı. İkili, sosyal medyada birbirilerini sildi, Eda Ece'nin paylaşımı ise olay oldu.
Geçtiğimiz haftalarda ilişkilerinde kriz çıkan hatta bir tartışmaları kameralara yansıyan ünlü çiftin aşkı son buldu. Eda Ece, uzun bir süredir beraber olduğu basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile yollarını ayırdı.
Aralarındaki buzları erittikleri düşünülen çift, ilişkilerini yola koymayı başaramadı. Biten ilişkinin ardından hem Eda Ece hem de Buğrahan Tuncer sosyal medya hesaplarından birbirlerini sildiler.
Ayrılığın üzerine Eda Ece'nin dün yaptığı paylaşım ise dikkatleri üzerine çekti. Ece paylaşımına şunları yazdı:
"Evrenin hayatınızdan çıkardığı insanlar için üzülmeyin, Evren, sizin duymadıklarınızı duyar ve sizin yapamadığınız hamleleri yapar."
Öte yandan Eda Ece, geçtiğimiz haftalarda sevgilisi Buğrahan Tuncer ile yaşadığı gerilim magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.