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Yasak Elma dizisine bomba bir kadın oyuncu transferi! Hekimoğlu'ndan geliyor

Yasak Elma dizisine bomba bir kadın oyuncu transferi! Hekimoğlu'ndan geliyor

Kanal D'deki Hekimoğlu dizisinden Yasak Elma'ya bomba bir kadın oyuncu transferi gerçekleşti.

Yasak Elma dizisine bomba bir kadın oyuncu transferi! Hekimoğlu'ndan geliyor

Fox Tv'nin sevilen yapımı Yasak Elma dizisi cephesinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Şahika karakterini canlandıran Nesrin Cavadzade'nin Yasak Elma'ya vedasının ardından yeni bir oyuncu diziye dahil oldu.

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Yasak Elma dizisine bomba bir kadın oyuncu transferi! Hekimoğlu'ndan geliyor

Nesrin Cavadzade'nin ardından Yasak Elma'da Cansu karakterine hayat veren Nilperi Şahinkaya da ayrıldı. Geçtiğimiz günlerde Şahinkaya, hem set ekibiyle hem de oyuncularla vedalaştı.

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Yasak Elma dizisine bomba bir kadın oyuncu transferi! Hekimoğlu'ndan geliyor

Yaşanan bu vedaların ardından herkesin beklediği transfer ise gerçekleşti. Hekimoğlu dizisinin güzel oyuncusu Yasak Elma dizisine geçti.

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Yasak Elma dizisine bomba bir kadın oyuncu transferi! Hekimoğlu'ndan geliyor

 Ece Dizdar'ın Yasak Elma dizisinin kadrosuna dahil olduğunu duyurdu. Ece Dizdar'ın dizide hangi karaktere hayat vereceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

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