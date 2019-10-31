Yasak Elma dizisindeki set çalışanına taciz olayında Talat Bulut'a büyük şok
Fox TV'de yayınlanan Yasak Elma'da ortalığı karıştıran taciz olayına verilen takipsizlik kararının ardından, Talat Bulut'un açtığı tazminat davasında da karar verildi.
Yasak Elma'nın setinde başrol oyuncusu olan Talat Bulut’un tacizine uğradığını iddia eden dizinin kostüm asistanı Özge Ş., ünlü oyuncu hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Bu olay günlerce konuşulmuştu.
Takipsizlik kararı çıkmıştı: Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında taciz iddialarına ilişkin Talat Bulut hakkında ‘delil yetersizliği’ nedeniyle takipsizlik kararı verilmişti.
100 bin TL'lik tazminat davası açmıştı: Takipsizlik kararının ardından Talat Bulut, taciz iddiasında bulunan Özge Ş. hakkında Büyükçekmece Asliye Hukuk Mahkemesi’nde 100 bin TL’lik manevi tazminat davası açmıştı.
Talat Bulut'a ret kararı
Büyükçekmece 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen duruşmada taraf avukatları hazır bulundu. Kararını açıklayan hakim Talat Bulut’un açtığı 100 bin TL’lik manevi tazminat davasının reddine karar verdi.