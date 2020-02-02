Yasak Elma dizisinde flaş ayrılık! Tuvana Türkay diziye veda ediyor
FOX TV'nin sevilen dizisinde flaş bir ayrılık yaşandı. 3 sezondur ilgiyle izlenen diziye Tuvana Türkay veda etmeye hazırlanıyor.
Neslihan Yeşilyurt'un yönetmen koltuğunda oturduğu, usta yapımcı Fatih Aksoy imzalı dizide önümüzdeki bölümlerde flaş bir ayrılık yaşanacak. Talat Bulut, Şevval Sam ve Eda Ece'nin başrollerini paylaştığı dizinin kadrosuna bu sezon Leyla karakteriyle dahil olan Tuvana Türkay, projeye veda edecek.
TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, senaryodaki hikayesi biten güzel oyuncu 70. bölümde ekibe veda edecek.
Peki, Tuvana Türkay kimdir?
Tuvana Türkay 3 Ekim 1990, Üsküdar, Türk oyuncu. 1990 yılında Bulgaristan göçmeni bir ailenin kızı olarak İstanbul'da doğan Tuvana Türkay, önce İstanbul Güneş Koleji'ni bitirdikten sonra eğitimine Beykent Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema bölümünde devam etmiştir.
2009'da yayınlanmaya başlayan Ayrılık dizisinde Kevok karakterini, 2011-2012 yıllarında ise Yer Gök Aşk dizisinde Bade Palalı karakterini canlandırmıştır.