Yasak Elma dizisi FOX TV'deki son bölümüyle dalga konusu oldu
FOX TV ekranlarında yayınlanan dizi Yasak Elma özellikle son bölümlerde fena 'çuvallamaya' başladı. Dizinin son bölümündeki bir sahne bu kadar da olmaz dedirtti, mantık hatasını seyirci fena makaraya sardı.
FOX TV'nin uzun soluklu dizisi Yasak Elma 90. son bölümü ile pazartesi akşamı ekranlara geldi. Son bölümlerde giderek kan kaybeden ve seyircisini rakiplerine kaptıran dizinin bir sahnesi fena alay konusu oldu. Sosyal medyadan yorum yağdı.
Dizinin başrollerinden Halit karakterine hayat veren Talat Bulut'un diziden ayrılması ile adeta yaprak dökümü yaşanmış bir çok sevilen karakter diziye veda etmişti. Yapımcı açığı kapatmak için Erdal Özyağcılar, Berk Oktay ve Gülenay Kalkan gibi usta isimlerde el sıkışmış ve senaryoya dahil etmişti.
Fakat dizide planlar tutmadı. Büyük değişimin ardından dizi reyting listesindeki yerini ilk hafta korumayı başarsa da düşüş başladı. Reytinglerde ilk 3 'ü zorlayan dizi gerilerde kalmaya ve seyircisini rakip dizilere kaptırmaya başladı.
Özellikle son bölümde yaşanan bir sahne izleyiciye yuh çekirdi. Dizideki mantık hatası seyircinin gözünden kaçmadı. Peki 90. bölümde dikkat çeken alay konusu olan sahne neydi?