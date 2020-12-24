Yasak Elma dizisi FOX TV'deki son bölümüyle dalga konusu oldu

Dizinin başrollerinden Halit karakterine hayat veren Talat Bulut'un diziden ayrılması ile adeta yaprak dökümü yaşanmış bir çok sevilen karakter diziye veda etmişti. Yapımcı açığı kapatmak için Erdal Özyağcılar, Berk Oktay ve Gülenay Kalkan gibi usta isimlerde el sıkışmış ve senaryoya dahil etmişti.