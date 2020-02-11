Yasak Elma dizinden Şeyma Subaşı'na olay gönderme metres kavgası ortalığı karıştırdı

Zeynep Yılmaz ile Acun Ilıcalı'nın boşanmasının ardından sosyal medya hesabı Instagram'da Şeyma Subaşı, kendi fotoğrafını çekerek bir fotoğraf paylaştı ve altına da 'boşandılar' notunu düştü. O dönem bu paylaşım ile herkesin tepkisini çeken Subaşı aradan geçen yılların ardından unutulmadı. Yasak Elma dizisi, Subaşı'nın o hamlesini herkese hatırlattı.