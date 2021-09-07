Yasak Elma dizi seti alev aldı Yasmin Erbil'in dekolteli pozları yıktı

Bitmeyen entrikaları ile zaman zaman beyin yakan yerli Dallas dizisi olan Yasak Elma'nın 5. yeni sezon çekimleri hız kesmeden devam ediyor. Şahika karakterinin diziye veda etmesinin ardından yerine gelen yeni isim ise oyunculuğa yeni adım atan Yasmin Erbil oldu. Yasmin Erbil dizide Canan karakteri ile tüm dengeleri değiştirecek.