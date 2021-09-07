Yasak Elma dizi seti alev aldı Yasmin Erbil'in dekolteli pozları yıktı
FOX TV'nin entrika dolu dizisi Yasak Elma'nın 5. sezon çekimleri başladı. Yeni bölümlerinde entikanın dozunun daha da artacağını fragmanlarından belli oldu. Yasak Elma'ya bu sezon veda eden Şahika karakterinin yerine gelen isim ise tam olay! Yasmin Erbil yeni sezonda Canan karakteri ile ortalığı fena karıştıracak.
Bitmeyen entrikaları ile zaman zaman beyin yakan yerli Dallas dizisi olan Yasak Elma'nın 5. yeni sezon çekimleri hız kesmeden devam ediyor. Şahika karakterinin diziye veda etmesinin ardından yerine gelen yeni isim ise oyunculuğa yeni adım atan Yasmin Erbil oldu. Yasmin Erbil dizide Canan karakteri ile tüm dengeleri değiştirecek.
Pazartesi akşamları karşısında sıkı rakipleri olmasına rağmen reyting listelerinde FOX'un yüzünü güldüren dizi 111. yeni bölümü ile kaldığı yerden devam edecek. Geçtiğimiz sezon Nesrin Cavadzade'nin ayrıldığı dizinin sezon finalinde ise Erdal Özyağcılar'ın hayat verdiği Hasan Ali karakteri de ölmüştü.
Yeni sezonda Yasak Elma'nın kadrosuna kaltılan bir isim var ki şimdiden olay oldu. 5 sezonda Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar'ın kızı Yasmin Erbil diziye dahil oldu. Yasmin Erbil Yasak Elma’da, Biran Damla Yılmaz’ın canlandıracağı ‘Kumru’ karakterinin en yakın arkadaşı ‘Canan’ karakteri olarak dengeleri değiştirecek.
Sosyal medya paylaşımları ve iddialı pozları ile sık sık magazin basınında gündem olan Yasmin Erbil bu kez oyunculuğu ile adından söz ettirecek. Oyuncu anne ve babanın kızı olan Yasmin Erbil, Yasak Elma dizi setinden paylaştığı pozlarla şimdiden sosyal medyanın gündemine oturmayı başardı.