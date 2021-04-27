Kızlarının korkunç cinayetiyle büyük bir kabusun içine düşen Cihan ve Aylin Fırtına, evlatlarının suçunu örtbas etmeye çalışırken çok daha büyük çıkmaza düştüğü Star TV'nin yeni dizisi Kağıt Ev bu hafta reytinglerde ilk 10'a giremedi.