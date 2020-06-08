Yasak Elma çekimleri iptal edildi! Eda Ece sevgilisiyle bunu fırsata çevirdi

"Tatile çıkma kararı aldılar": Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre, Eda Ece ile Buğrahan Tuncer, tatili baş başa geçirmek için Bodrum’un yolunu tuttu. Bodrum’da ev kiralayan sevgililer, Ağustos ayına kadar burada kalacak.