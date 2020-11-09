Yasak Elma artık bildiğiniz gibi değil sırrı ağzından kaçırdı!
FOX'un yerli Dallas dizisi Yasak Elma'da sular bir türlü durulmuyor. Dizinin başrolü Talat Bulut başta olmak üzere ard arda Yasak Elma'ya veda eden oyuncuların neden gittiği belli oldu. Diziye transfer olan Erdal Özyağcular senaryo ile ilgili bir gerçeği ağzından kaçırdı!
4. sezonu ile FOX ekranlarında fırtınalar estirmeye devam eden dizi Yasak Elma'da şu sıralar değişim rüzgarları esiyor. Senaryosunda şeytana papucunu ters giydirecek entrika ve aldatmanın döndüğü dizi, reyting listelerinde pazartesi akşamlarının zirvedeki sahibi.
Yasak Elma'da Halit Argun karakterine hayat veren başrol oyuncusu Talat Bulut'un diziye vedasının ardından ard arda ayrılık haberleri gelmeye başladı. Gökhan Alkan, Barış Kılıç, Buçe Buse Kahraman ve Doğaç Yıldız’ın da diziden ayrılacağı gelen kulis bilgileri arasında.
Diziye yeni gelecek isimler ise şimdiden izleyiciyi heyecanlandırdı. Son olarak Savaşçı'da rol alan fakat dizinin akıbeti belli olmayınca Yasak Elma'ya geçen Berk Oktay, Beni Affet ile ünlenen Mert Altınışık’ın da kadroya katıldığı haberleri sevindirdi.
Fakat diziye Talat Bulut'un yerine gelen efsane isim ise seyirciyi çok heyecanlandırdı. 85. bölümden itibaren diziye katılacak olan 72 yaşındaki usta oyuncu Erdal Özyağcılar diziye bambaşka bir hava ve soluk getirecek.