BIST 2.176
DOLAR 14,83
EURO 16,33
ALTIN 933,45
MEDYA

Yasak Elma 136. bölüm fragmanı

Yasak Elma dizisi 136. bölüm fragmanı yayınlandı. Yasak Elma'nın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler olacak? Yasak Elma 28 Mart 2022 Pazartesi akşamı FOX'ta...

Zeynep ve Yıldız, birbirine çok düşkün ama hayalleri birbirinden tamamen farklı olan iki kardeştirler. Yıldız'ın hayatı sosyetenin kraliçesi Ender Argun'la tanışınca değişir. Ender, Yıldız'ı kocası Halit Argun'dan kurtulmak için kullanmaya karar vermiş ve Yıldız'a hayatının teklifini sunmuştur.

Yıldız'ın hayatında bunlar olurken Zeynep'in çalıştığı firma Alihan Taşdemir tarafından satın alınır. Alihan, son derece kibirli, ukala, zengin bir iş adamıdır. Zeynep ve Alihan'ın zıtlıkları kısa zamanda bir etkileşime dönüşür. Zeynep'in bilmediği şey ise Alihan'ın Halit'in ortağı ve ikinci karısının kardeşi olmasıdır.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Üç Kuruş 20. bölüm fragmanı
Üç Kuruş 20. bölüm fragmanı
İstanbul Küçükçekmece adliyesindeki çatışma anı görüntüleri 3 ölü var kaç kaç diye bağırıyor
İstanbul Küçükçekmece adliyesindeki çatışma anı görüntüleri 3 ölü var kaç kaç diye bağırıyor
'Çorapların kokusu burnuma geliyor' diyen Enver Aysever Nureddin Nebati'yi hedef aldı! Ramazan gelince...
'Çorapların kokusu burnuma geliyor' diyen Enver Aysever Nureddin Nebati'yi hedef aldı! Ramazan gelince...
Kerim Bekar bir tuhaf! Müge Anlı'da dedesi Dursun Zehir'in cinayetini öğrenince sırıttı
Kerim Bekar bir tuhaf! Müge Anlı'da dedesi Dursun Zehir'in cinayetini öğrenince sırıttı
Vicdanları sızlatan görüntü! Kayseri'de okul müdürünün davranışı tepki çekti: Soruşturma başlatıldı
Vicdanları sızlatan görüntü! Kayseri'de okul müdürünün davranışı tepki çekti: Soruşturma başlatıldı
Karabük'te görenleri şaşırtan diyalog! Tilkiyi eliyle besleyip konuştu
Karabük'te görenleri şaşırtan diyalog! Tilkiyi eliyle besleyip konuştu
Denizli'de metrelerce havaya fırladı kanlar içinde yere savruldu! Cinayet gibi kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı
Denizli'de metrelerce havaya fırladı kanlar içinde yere savruldu! Cinayet gibi kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı
A101'de şeker dayağı marketten torbalarla şeker almalarına itiraz edilince...
A101'de şeker dayağı marketten torbalarla şeker almalarına itiraz edilince...
Derste öğretmenin yüzünü avuçladı! Tepki yağan görüntülere soruşturma başlatıldı
Derste öğretmenin yüzünü avuçladı! Tepki yağan görüntülere soruşturma başlatıldı
Habertürk sunucusunun o sözünü duyan Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu sinirlendi! Canlı yayında azarladı
Habertürk sunucusunun o sözünü duyan Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu sinirlendi! Canlı yayında azarladı