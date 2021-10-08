Yasak aşktan sonra ünlü iş insanı çifte dava şoku! Başları derde girdi
Yasak aşk skandalıyla bir dönem anılan Lübnan asıllı Mustafa Aşur ile eşi Işık Keçeci Aşur çifti bu kez mahkemelik oldu.
CAFFE Nero'yu Türkiye'ye getiren, dört yıl önce de İngiliz ortaklarına devreden Işık Keçeci Aşur ile eşi Mustafa Aşur şu günlerde dava şoku yaşıyor.
Aşur çifti, bankaya olan kredi borcunu ödemeyince icralık olmuş, bankanın avukatları çiftin Sarıyer'de bulunan ikametlerine giderek haciz işleminde bulunmuştu.
Yapılan haciz sırasında banka tarafından el konulan menkul mallar yine Aşur çiftine satılmamak üzere emanet edilmişti.
Ancak Aşur çifti, borçlarını yine ödeyemeyince banka yetkilileri, haczedilen malların satışı için geldiklerinde malların yerinde olmadığını tespit etti.