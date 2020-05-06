Yasak aşkını eve alan Bilim Kurulu üyesi! 'Öğrenince nutkum tutuldu'

İstifa etmek zorunda kaldı: İngiltere "sürü bağışıklığı" stratejisinden geç vazgeçtiği için şimdiye kadar yaklaşık 30 bin kişi yaşamını yitirdi. Salgın bilim alanında uzman öğretim üyesi Prof. Dr. Neil Ferguson ise, yeni tip corona virüsle (Covid-19) mücadeleye dönük sosyal mesafe kuralını ihlal ettiği için Bilim Kurulu üyeliğinden istifa etmek zorunda kaldı.