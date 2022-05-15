Yasak aşkın hazin sonu! Aldatıldığını öğrenen polis kurşun yağdırdı

ABD'deki New York Polis Teşkilatı bünyesinde görev yapan 36 yaşındaki Sean Armstead ve karısı Alexandra Vanderheyden (35), yaklaşık 9 yıldır evliydi ve çiftin evlilikleri zor bir dönem geçiriyordu. Armstead, görevde olması gereken bir günde hasta olduğunu iddia ederek izin aldı ve karısını takip etmeye karar verdi. Armstead ve Vanderheyden bir süredir evlerinin arka bahçesinde köpek barınağı kurmuştu ve Vanderheyden köpekleri gezdirmesi için evlerinin yakınlarında yaşayan genç erkekleri işe almıştı. Edward Wilkins de onun çalışanıydı.