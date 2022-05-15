Yasak aşkın hazin sonu! Aldatıldığını öğrenen polis kurşun yağdırdı
ABD'nin New York şehri geçtiğimiz günlerde yaşanan, akıllara durgunluk veren bir yasak aşk cinayetiyle gündemde. Aldatıldığını öğrenen polis memuru karısını takip etti. Cinayetin detayları şok edecek türden
ABD'deki New York Polis Teşkilatı bünyesinde görev yapan 36 yaşındaki Sean Armstead ve karısı Alexandra Vanderheyden (35), yaklaşık 9 yıldır evliydi ve çiftin evlilikleri zor bir dönem geçiriyordu. Armstead, görevde olması gereken bir günde hasta olduğunu iddia ederek izin aldı ve karısını takip etmeye karar verdi. Armstead ve Vanderheyden bir süredir evlerinin arka bahçesinde köpek barınağı kurmuştu ve Vanderheyden köpekleri gezdirmesi için evlerinin yakınlarında yaşayan genç erkekleri işe almıştı. Edward Wilkins de onun çalışanıydı.
Karısının kendisini kendisini 20 yaşındaki Edward Wilkins ile aldattığından şüphelenen Armstead, çifti takip etti. Alexandra Vanderheyden ve sevgilisi Edward Wilkins buluşacakları otele kendi arabalarıyla geldiler, genç kadının kocasının kendisini takip ettiğinden şüphelenmesi üzerine aracını gözlerden uzak bir noktaya park ettiler. Çift bir süre otelde kaldıktan sonra yemek için dışarı çıktı. İkilinin otele döndüğü sırada öfkeli koca karşılarına çıktı ve çift kaçmaya başladı.
Karısı ve sevgilisinin arabalarına binerek kaçması üzerine polis memuru Sean Armstead peşlerine düştü. Otobanda tehlikeli bir kovalamacanın ardından bir dinlenme tesisi bahçesinde Edward Wilkins’in aracına çarparak onları durdurdu. Tesis yakınlarındaki otelde bulunan görgü tanıkları, çarpışma sesi duyduklarını ve ardından Armstead olduğunu düşündükleri bir kişinin bir adamı kovaladığını gördüklerini belirtti. Tanıklar kovalamacının ardından art arda silah sesi duyduklarını ve seslerin ardından bir kişinin yere yığıldığını söyledi.
Görgü tanıklarından olan Jennifer, o korkunç anı şu sözlerle anlattı: "8 el silah sesi duydum. Polis, ölene kadar onu defalarca vurdu. Adamı öldürdükten sonra kendisini de vurarak yerdeki cesedin üzerine düştü. İki kişi de kan gölünün ortasında hareketsiz şekilde yatıyordu. Dehşet verici bir andı."
Yaşanan olayda Alexandra Vanderheyden ise bir yara almadan kurtuldu. Görgü tanıkları kadının cesetleri gördükten sonra büyük bir şok yaşadığını ve uzun süre ağladığını aktardı. Olayın ardından polis ekipleri Sean Armstead ile Alexandra Vanderheyden evini ablukaya aldı.