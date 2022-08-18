Yasak aşkı hakim çıktı! Örgüt liderine 'senin için aşkım' mesajı! Cinsel videolarını...
105 milyar liralık sahte faturayla kamuyu 25 milyar zarara uğratan örgüte yönelik gerçekleştirilen 'Demir Yumruk' operasyonunda şok detaylar! Örgüt liderlerinden Hüseyin Eryılmaz’ın telefonu incelendi. İskenderun hakimi Cangül Sazak ile Eryılmaz'ın yasak aşk yaşadığı ortaya çıktı. Hakimin attığı mesajlar ise pes dedirtti. 'Hepsi senin için aşkım' sadece onlardan biri...
Malvarlığı değerlerini aklamak, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli dolandırıcılık ve Vergi Usul Kanununa muhalefet suçları kapsamında 3 suç örgütüne yönelik yapılan "Demir Yumruk" operasyonunda örgütü liderlerinden Hüseyin Eryılmaz'ın telefon incelemesinden tam anlamıyla bir skandal çıktı.
İskenderun Hâkimi Cangül Sazak ile Whatsapp mesajlaşma programı üzerinden irtibatlı olan Hüseyin Eryılmaz'ın hakim Sazak ile ilişki yaşadığı belirlenirken, mesaj ayrıntıları ise bu kadarına pes dedirtti.
Cinsel videolarını attı: Mesaj ayrıntılarında hakim Cangül Sazak'ın kendisine ait müstehcen görüntü ve videoları Eryılmaz ile paylaştığı, üçüncü kişiler ile cinsel ilişki görüntülerini Hüseyin Eryılmaz'a gönderdiği, Eryılmaz'ın hakim sevgilisine de araba satın aldığı ve bu konuda mesajlaştıkları ortaya çıktı.
Pahalı saat, ev ve dahası
Hüseyin Eryılmaz'ın hakim sevgilisine "Rolex" marka saat aldığı ve fotoğrafını paylaştığı, Ankara'da bir ev alımı konusunda Hüseyin Eryılmaz'dan talimatlar aldığı, devamında bu eve ait olduğu değerlendirilen kredi ödemesini de Eryılmaz'ın yaptığına dair yazışmalar çıktı.