Yasak aşkı hakim çıktı! Örgüt liderine 'senin için aşkım' mesajı! Cinsel videolarını...

Cinsel videolarını attı: Mesaj ayrıntılarında hakim Cangül Sazak'ın kendisine ait müstehcen görüntü ve videoları Eryılmaz ile paylaştığı, üçüncü kişiler ile cinsel ilişki görüntülerini Hüseyin Eryılmaz'a gönderdiği, Eryılmaz'ın hakim sevgilisine de araba satın aldığı ve bu konuda mesajlaştıkları ortaya çıktı.