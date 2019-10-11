Yasak aşk yaşayan Tuba Ünsal Behzat Ç'nin Hayalet'i İnanç Konukçu'yla yakalandı!
Caner Karaloğlu ile yasak aşk yaşayan Tuba Ünsal, Behzat Ç'nin Hayalet'i İnanç Konukçu ile görüntülendi.
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Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, İnanç Konukçu'nun koluna girmiş mekandan çıkarken bir anda patlayan flaşlarla neye uğradıklarını şaşıran Tuba Ünsal ve İnanç Konukçu'nun ayakta durmakta zorluk çekecek kadar alkollü olmaları dikkatlerden kaçmadı.
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Ağızlarından çıkanları kulakları duymayan iki ünlü oyuncudan İnanç Konukçu, basın mensuplarına anında açıklama yaparak, ''Aramızda bir şey yok. Şimdi salak salak sorular sormayın" derken Tuba Ünsal ise, "O benim kaç senelik arkadaşım''
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Tuba Ünsal, yasak aşkı Caner Karaloğlu hakkındaki soruları ise duymamazlıktan gelerek basın mensuplarının uzaklaşarak kaçmayı tercih etti.
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