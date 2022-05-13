Yasak aşk yaşayan sevgililer köprüden atladı! Kadın öldü, erkek kurtuldu
ADANA’da yasak aşk intiharı... İki sevgili Çatalan Köprüsünden Seyhan Baraj Gölü’ne atlayarak intihar etti. Olayda kadın ölürken erkek şahıs kurtarıldı. Kurtarılan kişi yasak aşk yaşadıkları için intihar ettiklerini ifade etti.
Adana’da yasak aşk yaşayan iki sevgili Çukurova ilçesine bağlı Çatalan Batı Köprüsünden intihar atlayışı yaptı. İddiaya göre, Tuncay K. ve sevgilisi Sonay T. otomobil ile köprüye geldi.
Bir süre sonra ikili birlikte köprü üzerinden Seyhan Baraj Gölü’ne atladı. Çevredeki vatandaşlar olayı polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine bölgeye sualtı polisi, asayiş ekibi, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen polis, Sonay T’nin hareketsiz yattığını görürken Tuncay K’nin ise yardım istediğini gördü.
Bunun üzerine polis can simidi atarak Tuncay K’nin su üzerinde kalmasını sağladı. Su içerisinde bulunan Tuncay K. gazetecilerin, neden birlikte atladınız, sorusuna,” Yasak aşk yüzünden atladık, rezil olduk” cevabını verdi.