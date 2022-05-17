Yasak aşk ve zina! Yılan hikayesi gibi boşanma: Feryal Gülman'a kötü haber geldi Kemal Gülman itiraz etti
Yargıtay, Gülman Şirketler Grubu’nun sahibi Kemal Gülman ile 28 yıllık eşi Feryal Gülman’ın yılan hikâyesine dönen boşanma davasında kararını açıkladı.
Feryal Gülman, 8 yıl önce kendisinden 32 yaş büyük eşi Gülman Şirketler Grubu’nun patronu Kemal Gülman’a boşanma davası açmıştı. Feryal Gülman, bir dönem ‘En zengin 100 Türk’ listesinde yer alan Kemal Gülman’ın kendisini 22 yaş küçük bir kızla aldattığını öne sürmüştü.
Kocasına ait şirketlerin yarısına tedbir kararı isteyen Feryal Gülman, 200 milyon liralık tazminatın yanı sıra kendisi için 200 bin, çocuğu Kemal Aslan için ise 25 bin lira nafaka talep etmişti.
Bu arada Kemal Gülman da eşinin açtığı 200 milyon liralık tazminat istemli boşanma davasına karşılık ‘kötü muamele’ nedeniyle 500 bin liralık karşı boşanma davası açmıştı.
Kemal Gülman, karşı boşanma davasında başka bir kadınla aşk yaşadığı iddiasını reddetmişti.