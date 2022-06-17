Yasak aşk skandalıyla gündeme gelmişti! Berdan Mardini ve Fatoş Yelliler cephesinde flaş gelişme!
Ünlü türkücü Berdan Mardini''nin 2010 yılında dünya evine girdiği eski eşi Fatoş Yelliler, yaşadığı yasak aşk skandalıyla adını duyurmuştu.. Geçtiğimiz günlerde ünlü çift cephesinde flaş gelişme yaşandı. Mardini, iki çocuğunun annesi Fatoş Yelliler'in uyuşturucu madde kullandığını iddia ederek, o anlara ait görüntülerle suç duyurusunda bulundu. Ünlü türkücü eski eşinin çocuklarıyla görüşmesinin engellenmesini talep etti..
Ünlü türkücü Berdan Mardini'nin 2010 Fatoş Yelliler ile dünya evine girmiş, çift 2021 yılında yollarını ayırmıştı. Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler, ünlü türkücü ile evliyken Gökhan Göz ile yasak aşk yaşadığını itiraf etmişti. Ünlü türkücü iki çocuğunun annesi Fatoş Yelliler'in uyuşturucu madde kullandığını iddia ederek, o anlara ait görüntülerle suç duyurusunda bulundu.
Çocuklarla görüşmesinin engellenmesini talep etti
Berdan Mardini, iki çocuğunun annesi Fatoş Yelliler'in uyuşturucu madde kullandığını iddia ederek, o anlara ait görüntülerle suç duyurusunda bulundu. Türkücü, eski eşinin çocuklarıyla görüşmesinin engellenmesini talep etti.
Yasak aşkını itiraf etmişti
Fatoş Yelliler, ünlü türkücü Berdan Mardini ile evliyken Gökhan Göz ile yasak aşk yaşadığını itiraf etmişti. Fatoş Yelliler, sosyal medya hesabından bir açıklama yapmıştı. Yelliler şu ifadeleri kullandı:
Kısa bir arkadaşlığımız oluştu
Yelliler "Özel hayatıma ilişkin basında çıkan haberler neticesinde, bu açıklamayı yapmak lüzumu doğmuştur. Eski eşimle boşanmakta olduğum aşamada, Gökhan (Göz) Bey ile tanışmış ve kendisiyle kısa bir arkadaşlığımız olmuştur. " dedi.