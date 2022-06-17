Yasak aşk skandalıyla gündeme gelmişti! Berdan Mardini ve Fatoş Yelliler cephesinde flaş gelişme!

Ünlü türkücü Berdan Mardini'nin 2010 Fatoş Yelliler ile dünya evine girmiş, çift 2021 yılında yollarını ayırmıştı. Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler, ünlü türkücü ile evliyken Gökhan Göz ile yasak aşk yaşadığını itiraf etmişti. Ünlü türkücü iki çocuğunun annesi Fatoş Yelliler'in uyuşturucu madde kullandığını iddia ederek, o anlara ait görüntülerle suç duyurusunda bulundu.