Yasak aşk cinayeti iddiası Esra Erol'u karıştırdı! Kan donduran ihbar geldi
ATV'de ekrana gelen Esra Erol'da, Şeref Okul ve Nazlı Okul olayında yaşananlar şok etkisi yarattı.
Şeref Okul 2 yıldır evli olduğu 30 yaşındaki eşi Nazlı Okul’un 5 Nisan tarihinde kayıplara karıştığını ifade ederek Esra Erol’dan yardım istedi.
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1 aydır hiçbir haber alınamayan Nazlı dakikalar içinde Esra Erol’da programında bulundu.
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Dün canlı yayına bağlanan kayıp kadın eşini artık istemediğini ve Cüneyt Durmuş isimli şahısla kaçtıklarını itiraf etti.
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Esra Erol’da programına katılan Nazlı Okul, canlı yayında annesi ve eşi Şeref Bey ile yüzleşti.
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