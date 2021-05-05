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Yasak aşk cinayeti iddiası Esra Erol'u karıştırdı! Kan donduran ihbar geldi

Yasak aşk cinayeti iddiası Esra Erol'u karıştırdı! Kan donduran ihbar geldi

ATV'de ekrana gelen Esra Erol'da, Şeref Okul ve Nazlı Okul olayında yaşananlar şok etkisi yarattı.

Yasak aşk cinayeti iddiası Esra Erol'u karıştırdı! Kan donduran ihbar geldi

Şeref Okul 2 yıldır evli olduğu 30 yaşındaki eşi Nazlı Okul’un 5 Nisan tarihinde kayıplara karıştığını ifade ederek Esra Erol’dan yardım istedi.

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Yasak aşk cinayeti iddiası Esra Erol'u karıştırdı! Kan donduran ihbar geldi

1 aydır hiçbir haber alınamayan Nazlı dakikalar içinde Esra Erol’da programında bulundu.

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Yasak aşk cinayeti iddiası Esra Erol'u karıştırdı! Kan donduran ihbar geldi

Dün canlı yayına bağlanan kayıp kadın eşini artık istemediğini ve Cüneyt Durmuş isimli şahısla kaçtıklarını itiraf etti.

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Yasak aşk cinayeti iddiası Esra Erol'u karıştırdı! Kan donduran ihbar geldi

Esra Erol’da programına katılan Nazlı Okul, canlı yayında annesi ve eşi Şeref Bey ile yüzleşti.

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