Yasağa uymayan yaşlılara ceza yağdı!
İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkan 65 yaş üstündeki vatandaşlara ceza yağdı.
Kahramanmaraş'ta İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üzerindeki vatandaşların sokağa çıkmasını yasaklamasının ardından polis ve jandarma, sokağa çıkan yaşlıları uyardı. Merkez Onikişubat ilçesi Ilıca Mahallesinde denetim yapan jandarma ekipleri, 75 yaşındaki ismi açıklanmayan kişiye Kabahatler Kanunu kapsamında 392 lira idari para cezası kesti. Yaşlı adama ceza yazıldığı da bir vatandaşın çektiği video ile ortaya çıktı.
KONYA'nın Ereğli ilçesinde, 65 yaş ve üzerindekiler için getirilen sokağa çıkma yasağını ihlal eden 2 kişiye, 3 bin 150'şer liralık para cezası uygulandı.
KONYA’nın Beyşehir ilçesinde Almanya’dan gelen bir çiftte, 14 gün karantina kuralına uymadığı gerekçesiyle toplam 6 bin 300 lira para cezası uygulandı. Almanya’dan 9 gün önce Konya'nın Beyşehir ilçesine gelen N.Ö. ve R.Ö. çifti, kendilerine havalimanında yapılan bilgilendirmeye rağmen 14 gün kuralına uymayarak alışverişe çıktı. İhbar üzerine polis ekipleri 2 gün önce N.Ö. ile R.Ö.’yü alışveriş yaparken yakalayıp, kurala uymadıklarını belirterek tutanak tuttu. Polis, çifte, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefet suçundan kişi başı 3 bin 150’şer lira olmak üzere toplam 6 bin 300 lira para cezası uyguladı.
OSMANİYE’nin Kadirli ilçesinde zabıta ekipleri, koronavirüs salgınına karşı önlemler kapsamında sokağa çıkması yasak olan 65 yaş üstü 100 kişiyi evlerine götürdü.Kurallara uyulmasının bu süreçte çok önemli olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Ömer Tarhan, "Bakanlığımızın halk sağlığını tehlikeye atmamaları için risk gurubunda bulunan 65 yaş üstü vatandaşlarımıza sokağa çıkma yasağı getirmesinin ardından bugün sabah saatlerinden itibaren gerekli denetimleri ekiplerimiz yapmaya başladı" dedi.