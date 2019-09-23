Yasağa rağmen çekiliyor! İşte Ahmet Kaya'nın hayatını anlatan İki Gözüm'ün kadrosu

16 Kasım 2000’de, Paris’te geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden Ahmet Kaya’nın (43) hayatı 10 yıldır birçok kez beyazperdeye aktarılmak istenmiş, ancak eşi Gülten Kaya ve kızları buna karşı çıkmıştı. Birçok yapım senaryo aşamasında iptal edilmişti