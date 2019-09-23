Yasağa rağmen çekiliyor! İşte Ahmet Kaya'nın hayatını anlatan İki Gözüm'ün kadrosu
Ahmet Kaya'nın hayatını konu alan ancak ailesinin karşı çıkarak tartışmalara neden olan İki Gözüm filminin çekimleri başladı.
16 Kasım 2000’de, Paris’te geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden Ahmet Kaya’nın (43) hayatı 10 yıldır birçok kez beyazperdeye aktarılmak istenmiş, ancak eşi Gülten Kaya ve kızları buna karşı çıkmıştı. Birçok yapım senaryo aşamasında iptal edilmişti
Kaya Ailesi en son 6 ay önce ‘Ahmedo’ filminin Paris’teki çekimlerini durdurdu. Ve şu açıklamayı yaptılar: “Varislerden izin alınmadan Ahmet Kaya’yı dolaylı ya da dolaysız konu alan, esinlenmeler içeren hiçbir proje Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ve dünyada çekilemez.”
43 yaşında hayata veda eden Kaya'yı anlatacak filmi hakkında konuşan kardeş Mustafa Kaya da "Bizden izinsiz film çeken pişman olur!" ifadelerini kullanmıştı.
Ailenin tüm karşı çıkmasına rağmen bu kez de Ahmet Kaya’nın hayatından kesitlerin aktarıldığı, yarı belgesel niteliğinde bir film çekiliyor.