Yaş farkı tepki çekmişti Onur Ünlü ile Hazar Ergüçlü ikilisinden flaş karar
Aralarındaki 21 yaş farkı nedeniyle ilişkileri tepki çeken senarist ve yönetmen Onur Ünlü ile oyuncu Hazar Ergüçlü, gelen eleştirileri dikkate almadıklarını göstererek evlenme kararı aldı.
Onur Ünlü'nün Hazar Ergüçlü ile geçtiğimiz yıl başlayan ilişkilerinde radikal bir karara imza atıldı. Söylentilere göre Onur Ünlü'nün genç oyuncuya evlenme teklifi ettiği ve karşılığında ise 'evet' cevabı aldığı öğrenildi.
Onur Ünlü, Hazar Ergüçlü’yle olan ilişkisini şöyle anlatmıştı: “Aramızdaki yaş farkını gazetelerden öğrendim. İlişkim en önem verdiğim konulardan biri. İlk kez bir şeyin bitmemesiyle ilgileniyorum. Görünen o ki, Hazar bitmeyecek.”
Onur'la çok mutluyum: Hazar Ergüçlü ise daha önce verdiği röportajda Onur Ünlü'nün zekasına aşık olduğunu ifade ederken ''Birlikteyken en eğlendiğim insan Onur. Bir sürü insanın bir anda size ulaşıp kolayca yargılaması yıpratıcı ve üzücü oluyor. Ama ne kadar takabilirim ki? Şu an Onur'la çok mutluyum.'' demişti.
Peki Onur Ünlü kimdir?
1973 yılında İzmit’te doğdu. Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi iletişim sanatları bölümünden mezun oldu. Daha sonra ise Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi iletişim bilimleri anabilim dalında yüksek lisans yaptı. 1993-1998 yılları arasında “Ah Muhsin Ünlü” mahlasıyla birçok şiir yazdı. Bu şiirlerini “Gidiyorum Bu” adlı kitapta topladı.