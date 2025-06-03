Yarkadaş’tan CHP yönetimine sert çıkış: Direnecekseniz iktidara karşı direnin

Gazeteci Barış Yarkadaş, CHP’de yaşanan kurultay tartışmalarına ilişkin değerlendirmesinde, “Bu kadar gücünüz varsa, bu kadar direnme azminiz varsa bu sabah genel merkezin kapısına dayanan iktidara karşı direnin” diyerek parti içi gerilimi eleştirdi.

Gazeteci Barış Yarkadaş, katıldığı televizyon programında CHP’nin tarihin en zor günlerinden geçtiğini belirtti. Bir yandan yoğun belediye operasyonlarıyla, diğer yandan kurultay tartışmalarının ortasında kalan partinin mevcut genel merkez yönetiminin bu sürece soğuk bakmadığını dile getiren Yarkadaş, “Gölgelerle savaşlar ilan ediliyor, nefret söylemleri üretiliyor. Sanki Kemal Kılıçdaroğlu 30 Haziran günü gelip genel merkeze oturacakmış gibi, buraya insanları yığarız, 30 milletvekilini kapının önüne dizeriz, biri ‘kapıyı kilitlerim, anahtarı yutarım’ diyor, öbürü ‘bizi buradan çıkartamazsınız’ diyor. Gençlik kolları ve kadın kolları binayı dolduracakmış” ifadelerini kullandı.

Yarkadaş, bazı medya organlarının genel merkezin talebiyle her gün Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine yayın yaptırılacağını, CHP'li belediye başkanlarına da tek tek açıklamalar yaptırılacağını öne sürdü. “Muhalifim ama yanlışa yanlış, doğruya doğru derim. Mahkeme ne karar verirse versin saygı duyarım” diyen Yarkadaş, “Bu kadar gücünüz varsa, bu kadar direnme azminiz varsa bu sabah genel merkezin kapısına dayanan iktidara karşı direnin. CHP Parti Meclisi üyesi gözaltında, 5 belediye başkanı şu an gözaltında. Niye partiyi birbirine karşı kışkırtıyorsunuz? Sanki bir işgal varmış gibi harekete geçmeye çalışıyorsunuz. Ne kayyumu kardeşim?” diyerek sürece tepki gösterdi.