Yarıyıl tatilinde hangi kitapları okumalı?

Antalya Belek Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Fadıl Sözen, yarıyıl tatili dolayısıyla tüm üniversite öğrencilerine ve kitapseverlere yönelik iki önemli kitap tavsiyesinde bulundu.

Tatil dönemlerinin yalnızca dinlenme süreci olarak görülmemesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Mustafa Fadıl Sözen, bu zamanların bireyin düşünsel gelişimi ve entelektüel birikimi açısından büyük bir fırsat sunduğunu ifade etti.

Okumanın eleştirel düşünme, analiz yeteneği ve empati becerisini güçlendirdiğine dikkat çeken Prof. Dr. Mustafa Fadıl Sözen, özellikle akademik yoğunluktan uzaklaşılan yarıyıl tatilinde kitaplarla kurulan bağın kalıcı alışkanlıklara dönüşebileceğini belirtti.

Prof. Dr. Mustafa Fadıl Sözen, bu kapsamda hem yerli hem de yabancı edebiyattan şu iki güçlü eseri önerdi.

Alev Alatlı – Schrödinger’in Kedisi

Alev Alatlı’nın 1999 yılında yayımlanan Schrödinger’in Kedisi / Kâbus adlı romanı, ütopik bir zaman ve mekân kurgusu içerisinde Türkiye’nin yakın geleceğine dair çarpıcı bir anlatı sunuyor. 2020’li yıllarda geçen romanda, “Yeni Dünya Düzeni” adı verilen bir yapı tarafından yürütülen komplolar sonucu parçalanan ve yok oluşa sürüklenen bir Türkiye tasviri yer alıyor. Felsefe, siyaset, bilim ve toplumsal çözümlemeleri iç içe geçiren eser, okuru sorgulamaya ve derin düşünmeye davet ediyor.

Paulo Coelho – Simyacı

Brezilyalı yazar Paulo Coelho’nun dünya edebiyatında önemli bir yere sahip olan Simyacı adlı eseri ise bireyin kendi yolculuğunu, hayallerini ve yaşam amacını keşfetmesini konu alıyor. 1988 yılında yayımlanmasından bu yana 42 ülkede 26 dile çevrilen ve milyonlarca okura ulaşan eser, evrensel mesajları ve sade anlatımıyla her yaştan okura hitap ediyor.

Prof. Dr. Mustafa Fadıl Sözen, bu iki kitabın hem üniversite öğrencileri hem de kitapla bağını güçlendirmek isteyen tüm okurlar için yol gösterici nitelikte olduğunu belirterek, yarıyıl tatilinin verimli ve anlamlı geçirilmesi adına okuma alışkanlığının önemine vurgu yaptı.