Yarışmaya katılmak için vücuduna iğne yaptırdı hayatı karardı
İstanbul'da yaşayan 26 yaşındaki Serkan Aydınlı’nın hayatı doktorların yaptırmamasını söylemesine rağmen vücut geliştirme yarışmasında derece elde etmek için yaptırdığı steroid iğnelerle karardı. Sporcu olduğunu söyleyen Aydınlı, "Bir anlık gaza geldim, yarışmaya katılırım, tanınırım gibisinden ama maalesef dediğim gibi olmadı."
Küçükçekmece’de ailesiyle yaşayan 26 yaşındaki Serkan Aydınlı, yıllar önce profesyonel olarak sporla ilgilenmek istedi. Bir salona kayıt olup düzenli olarak spor yaparak vücudunu geliştirmeye çalıştı. İddiaya göre birkaç yıl önce Antalya’da yapılması planlanan vücut geliştirme yarışmasına katılmak isteyen genç adam, bunun için kas kütlesi ile fiziksel güç artışı sağlayan steroid iğnelerinden doktorların önermemesine rağmen yaptırdı. Bir süre sonra rahatsızlıklar hisseden Aydınlı, edinilen bilgiye göre bir kliniğe giderek hormon testi yaptırdı. Sonuçlar sonrası doktorun, yaptırdığı iğneleri anladığını söyleyen Aydınlı’ya tedavisi için tavsiyelerde bulunuldu.
Yaşadığı olay sonrası psikolojisinin bozulduğunu söyleyen genç adam, sporu bırakıp alkol kullanmaya başlarken kilo problemi de baş gösterdi. Yaklaşık 1,5 yıl içinde 100’den fazla kilo alan genç, hareket etmekte de zorlamaya başlayınca tedavi olmak için hastanenin yolunu tuttu. Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gelen Aydınlı, Genel Cerrahi Bölümü Eğitim ve İdari Sorumlusu Prof. Dr. Mehmet Karabulut ile görüştü.
Prof. Dr. Karabulut, genç adam için hemen tedavi sürecini başlatırken birçok branşın değerlendirmesinin ardından hastanın, tüp mide ameliyatı olmasına karar verildi. Ameliyatın başarılı geçmesi hem ekibi hem de Aydınlı'yı sevindirdi. Operasyon sonrası kilo vermeye başlayan Aydınlı, kimsenin doktor önerisi olmadan herhangi bir ürün kullanmaması gerektiğini ifade etti. Prof. Dr. Karabulut ise hastanın tedavisi ve durumuna ilişkin bilgi verdi. Prof. Dr. Karabulut, doktor tavsiyesi olmadan hiçbir ürünün kullanılmaması gerektiğine dikkat çekerken şuursuz ve uygunsuz şekillerde kullanılan ürünlerin hayati sonuçları olabileceğine vurgu yaptı.
“Yarışmaya katılırım, tanınırım gibisinden iğneyi yaptırdım”
Yaşadığı sıkıntıları anlatan ve şu an kilo vermeye başlamaktan mutlu olduğunu söyleyen 26 yaşındaki Serkan Aydınlı, “Sürekli yemek yiyordum, hareket etmiyordum, yattığım yerden hiçbir zaman asla kalkmıyordum. Tüm ümidim bitmişken bir gideyim, bakayım, en fazla ne olacak ki dedim. Daha önceki hastaneler ameliyat için beni kabul etmedi, Mehmet Hoca kabul etti. 224 kiloyla ameliyata girdim, şu an 189 kiloyum ve hedefim inşallah 95 kilo. Sporcuydum, spor yapıyordum, yarışma dediler, ben bir anlık gaza geldim. Ağır bir şekilde spor yapınca kas yapmaya başladım, vücuduma steroid iğnesi basayım dedim, zararlarını bilmiyordum. Vücuduma iğneyi basıp o da sahte çıkınca baya bir sıkıntılar yaşadım, kaslarım ödeme çevirdi, yağa döndü. Sıkıntı yaşayınca benim psikolojim alt üst oldu, kendimi alkole verdim. Bir anlık gaza geldim, yarışmaya katılırım, tanınırım gibisinden ama maalesef dediğim gibi olmadı. İlk önce ürünü vurduğumda ilk hafta güzel sonuç aldım, ikinci ürünü vurduğumda kaslarım yağ oluyordu. Mecburen test yaptırdım, doktorum direkt anladı, ‘Vücuduna iğne vurmuşsun’ diye söyledi. Ben de o psikolojiyle mecburen sporu bıraktım. Zaten spor yaptığım salonun sahibi yasak olduğu için çıkışımı verdi” dedi.