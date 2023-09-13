Yarışmaya katılmak için vücuduna iğne yaptırdı hayatı karardı

“Yarışmaya katılırım, tanınırım gibisinden iğneyi yaptırdım”

Yaşadığı sıkıntıları anlatan ve şu an kilo vermeye başlamaktan mutlu olduğunu söyleyen 26 yaşındaki Serkan Aydınlı, “Sürekli yemek yiyordum, hareket etmiyordum, yattığım yerden hiçbir zaman asla kalkmıyordum. Tüm ümidim bitmişken bir gideyim, bakayım, en fazla ne olacak ki dedim. Daha önceki hastaneler ameliyat için beni kabul etmedi, Mehmet Hoca kabul etti. 224 kiloyla ameliyata girdim, şu an 189 kiloyum ve hedefim inşallah 95 kilo. Sporcuydum, spor yapıyordum, yarışma dediler, ben bir anlık gaza geldim. Ağır bir şekilde spor yapınca kas yapmaya başladım, vücuduma steroid iğnesi basayım dedim, zararlarını bilmiyordum. Vücuduma iğneyi basıp o da sahte çıkınca baya bir sıkıntılar yaşadım, kaslarım ödeme çevirdi, yağa döndü. Sıkıntı yaşayınca benim psikolojim alt üst oldu, kendimi alkole verdim. Bir anlık gaza geldim, yarışmaya katılırım, tanınırım gibisinden ama maalesef dediğim gibi olmadı. İlk önce ürünü vurduğumda ilk hafta güzel sonuç aldım, ikinci ürünü vurduğumda kaslarım yağ oluyordu. Mecburen test yaptırdım, doktorum direkt anladı, ‘Vücuduna iğne vurmuşsun’ diye söyledi. Ben de o psikolojiyle mecburen sporu bıraktım. Zaten spor yaptığım salonun sahibi yasak olduğu için çıkışımı verdi” dedi.