Yarışmacılar cinsel ilişki seslerinden şikayetçi oldu! Geceleri uyuyamıyorlar

Yarışmacılar cinsel ilişki seslerinden şikayetçi oldu! Geceleri uyuyamıyorlar

Geçtiğimiz günlerde canlı yayında ilişkiye girilen ve dünya üzerinde günlerce konuşulan Love Island (Aşk Adası) yarışmasında bu sefer bazı kişiler, ses nedeniyle uyuyamamaktan şikayet ettiler.

Yarışmacılar cinsel ilişki seslerinden şikayetçi oldu! Geceleri uyuyamıyorlar - Sayfa 1

İngiltere'nin skandal olarak nitelendirilen Aşk Adası yarışmasında her geçen gün yeni olaylar patlak veriyor. İzlenmek için ellerinden geleni yapan kadın ve erkek yarışmacılardan bazıları, geçtiğimiz günlerde yayın esnasında ilişkiye girmişlerdi.

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Yarışmacılar cinsel ilişki seslerinden şikayetçi oldu! Geceleri uyuyamıyorlar - Sayfa 2

Şikayet edildi: Bu seferki haber ise partneri olmayan yarışmacıların duyduğu rahatsızlıkla ilgili. Partneri olmayan yarışmacılar, partneri olan yarışmacıları geceleri cinsel ilişki seslerinden rahatsız olduklarını öne sürerek program yapımcısına şikayet ettiler.

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Yarışmacılar cinsel ilişki seslerinden şikayetçi oldu! Geceleri uyuyamıyorlar - Sayfa 3

Seslerden uyuyamıyorlar: Şikayetlerini program yapımcısına ileten yarışmacılar, arkadaşlarının gece çıkardıkları sesler yüzünden uyuyamadıklarını iddia ettiler.

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Yarışmacılar cinsel ilişki seslerinden şikayetçi oldu! Geceleri uyuyamıyorlar - Sayfa 4

Dünya üzerinde tepkilere yol açan yarışma, geçtiğimiz günlerde Jordan Hames-Anna Vakili ve Danny Williams-Arabella Chi çiftlerinin canlı yayın esnasında ilişkiye girmesi nedeniyle magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

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