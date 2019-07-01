Yarışmacılar cinsel ilişki seslerinden şikayetçi oldu! Geceleri uyuyamıyorlar
Geçtiğimiz günlerde canlı yayında ilişkiye girilen ve dünya üzerinde günlerce konuşulan Love Island (Aşk Adası) yarışmasında bu sefer bazı kişiler, ses nedeniyle uyuyamamaktan şikayet ettiler.
İngiltere'nin skandal olarak nitelendirilen Aşk Adası yarışmasında her geçen gün yeni olaylar patlak veriyor. İzlenmek için ellerinden geleni yapan kadın ve erkek yarışmacılardan bazıları, geçtiğimiz günlerde yayın esnasında ilişkiye girmişlerdi.
Şikayet edildi: Bu seferki haber ise partneri olmayan yarışmacıların duyduğu rahatsızlıkla ilgili. Partneri olmayan yarışmacılar, partneri olan yarışmacıları geceleri cinsel ilişki seslerinden rahatsız olduklarını öne sürerek program yapımcısına şikayet ettiler.
Seslerden uyuyamıyorlar: Şikayetlerini program yapımcısına ileten yarışmacılar, arkadaşlarının gece çıkardıkları sesler yüzünden uyuyamadıklarını iddia ettiler.
Dünya üzerinde tepkilere yol açan yarışma, geçtiğimiz günlerde Jordan Hames-Anna Vakili ve Danny Williams-Arabella Chi çiftlerinin canlı yayın esnasında ilişkiye girmesi nedeniyle magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.