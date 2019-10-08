Yarışmacı kovuldu MasterChef'te Mehmet Yalçınkaya ve diğer jüriler çılgına döndü
Tv8'de yayınlanan MasterChef Türkiye yarışmasının son bölümünde yarışmacılardan Mustafa, jüri üyelerinin tabiriyle 'hadsizlik' yaparak stüdyodan kovuldu.
Her bölüm ayrı bir olayın yaşandığı MasterChef Türkiye'nin son yayınlanan 25. bölümü de gergin anlara sahne oldu. MasterChef'te kaptanlık oyunu sırasında Mustafa, tadım sonrasındaki sözleriyle şeflerin tepkisini çekti.
MasterChef Türkiye 25. bölümde kaptanlık oyununun ardından tadım sırasında söz alan Mustafa, şeflerin gözlemeleri tadımı sırasında konuşarak "Arkadaşlarıma saygısızlık etmek istemiyorum ama Oradaki üç gözleme de çıtır çıtır mı? Bunu merak ediyorum" dedi.
Sen kendini merak et: Şef Danilo "Sen kendini merak et. Seninki çıtır çıtır mı Mustafa?" sözleriyle cevap verdi. O anlarda ünlü şef Mehmet Yalçınkaya ise, kimilerine göre abartılı denebilecek bir tepki verdi.
Sen kimsin ya: Mehmet Yalçınkaya, Mustafa'nın sözlerine çok sinirlenerek yarışmacıyı stüdyodan kovdu. Yalçınkaya, "Burada jürisinin 'J'sini sorgulayacak kim var? Sen kimsin ya bize burada şey yapıyorsun. Çık dışarı. Bunu bize ikinci kez yapıyorsun. Haddini bil" diyerek bağırdı.