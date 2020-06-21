Yarına Tek Bilet filmindeki trende seks sahnesi olay oldu!
Netfilx'in ilk Türk yapımı olan filmi Yarına Tek Bilet izleyici ile buluştu. Genç oyuncular Dilan Çiçek Deniz ve Metin Akdülger'in başrolü paylaştığı filme trendeki seks sahneleri damga vurdu günün en çok konuşulan konusu oldu.
Netflix'in ilk Türk filmi olan Yarına Tek Bilet merakla bekleniyordu ve geçtiğimiz gün izleyicisi ile buluştu. Farklı senaryosu ile izleyiciyi ikiye bölen filmin en dikkat çeken ve sosyal medyada en çok konuşulan sahnesi ise trendeki seks sahneleri oldu.
Ankara’dan İzmir'e doğru bir yolculuk sırasında birbirine rastlayan iki yabancının romantik hikayesini konu alan filmdeki erotik sahneler filmin en dikkat çeken bölümleri oldu. Dilan Çiçek Deniz ve Metin Akdülger'in cesur sahneleri sosyal medyada da günün en çok konuşulanları arasına girdi.
İzmir'e eski sevgililerin düğüne giderken bir tesadüfle tanışan iki gencin romantik hikayesinin anlatıldığı filmdeki bu sahneler çok konuşuluyor.
Peki seyirciyi ikiye bölen, hikayesi birçok izleyici tarafından eksik bulunan Yarına Tek Bilet filmi konusu nedir, film nerelerde çekildi ve izleyici yorumları nasıl?