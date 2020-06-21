Yarına Tek Bilet filmindeki trende seks sahnesi olay oldu!

Netflix'in ilk Türk filmi olan Yarına Tek Bilet merakla bekleniyordu ve geçtiğimiz gün izleyicisi ile buluştu. Farklı senaryosu ile izleyiciyi ikiye bölen filmin en dikkat çeken ve sosyal medyada en çok konuşulan sahnesi ise trendeki seks sahneleri oldu.