Yarın yapılması beklenen Terörsüz Türkiye Komisyonu toplantısı ertelendi!

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun yarın yapılması planlanan 17. toplantısı ertelendi.

Terörsüz Türkiye yolunda Meclis'te kurulan komisyonun, yarın yeni bir toplantı daha gerçekleştirmesi bekleniyordu.

Toplantı öncesi Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, komisyonda yer alan siyasi partilerin grup başkanvekilleri ile Meclis’te bir araya geldi.

TOPLANTI ERTELENDİ

Kurtulmuş'un grup başkanvekilleri ile görüşmesi sona ererken dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Meclis'te Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun yarın yapılması planlanan toplantısı ertelendi.

İMRALI İÇİN OYLAMA YAPILMASI BEKLENİYORDU

Toplantıda komisyonun, İmralı’ya gidip Öcalan'ı dinleme konusunda oylama yapması bekleniyor. Toplantıda adaya ne zaman gidileceği ve heyette kimlerin yer alacağının da netleşmesi bekleniyordu.

MHP ve DEM Parti, komisyonun İmralı'ya gitmesini istiyor. AK Parti’nin tavrı ise henüz netleşmedi.

