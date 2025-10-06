Yarın siklon hava dalgası geliyor! Bu yağmur günlerce sürecek İstanbul, Bursa, Ankara...

ASIL ÇARŞAMBA GÜNÜ FENA

Günlerce sürecek olan yağmur dalgası asıl etkisini çarşamba günü Türkiye'nin büyük bir kısmında gösterecek. İstanbul, Bursa, Balıkesir, Kocaeli gibi marmara bölgesinde sakin başlayan yağış, çarşamba günü şiddetlenecek. Ege ve Batı Akdeniz'de şiddetini devam ettirecek olan yağmur, bu kez Ankara başta olmak üzere iç anadolu illerini vuracak. Perşembe günü şiddetli yağmurlar doğu illerine doğru geçerken, batıdan ise yeni bir yağış dalgası gelecek. Bu yağışlar daha sakin olacak. Yağışlarla birlikte hava sıcaklığı 22 derecelerden 15-16 derecelere kadar düşecek. İşte haritalı olarak bu haftanın hava durumu tahmini: