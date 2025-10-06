Yarın siklon hava dalgası geliyor! Bu yağmur günlerce sürecek İstanbul, Bursa, Ankara...
TÜRKİYE Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni haftaya ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Yunanistan üzerinden gelen 'siklon dalgası' etkili olacak. Günlerce sürecek şiddetli yağmur, yarın başlayacak, çarşamba günü şiddetlenecek ve sonrasında tüm yurdu kapsayacak. Barajları dolduracak olan yağışlar, yer yer sıkıntı da yaratabilir. Şiddetli yağış güzergahındaki iller arasında Bursa, Balıkesir, İstanbul, İzmir, Manisa, Ankara dahil bir çok il var.
TÜRKİYE hasret kaldığı yağmurlara yarından itibaren kavuşacak. Günlerce sürecek yağışlar bereketle birlikte sel baskınları tehlikesi de taşıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verisine göre Yunanistan üzerinden gelen 'siklon dalgası' şiddetli yağışlar getirecek. Yarından itibaren batı illerinden başlayacak yağışlar çarşamba günü şiddetini ve kapsayacağı alanı artıracak. İşte beklenen bu yağış dalgası ve etkisi altına alacağı iller:
SALI GÜNÜ BU İLLER DİKKAT!
Bugün Edirne, Çanakkale ve İzmir'de ilk etkisi görülen siklon hava dalgası günlerce sürecek bir yağmur serisini başlatıyor. Siklon dalgası 7 Ekim salı günü İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Balıkesir, Kastamonu illerinde sakin bir yağış başlatacak. Ege Bölgesi ile Akdeniz'in batısında siklon dalgası şiddetli yağışlara sebep olacak. İzmir, Manisa, Muğla, Antalya, Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Eskişehir Kütahya dahil bir çok il listede bulunuyor. Bu illerde sel baskınları görülebilir.
ASIL ÇARŞAMBA GÜNÜ FENA
Günlerce sürecek olan yağmur dalgası asıl etkisini çarşamba günü Türkiye'nin büyük bir kısmında gösterecek. İstanbul, Bursa, Balıkesir, Kocaeli gibi marmara bölgesinde sakin başlayan yağış, çarşamba günü şiddetlenecek. Ege ve Batı Akdeniz'de şiddetini devam ettirecek olan yağmur, bu kez Ankara başta olmak üzere iç anadolu illerini vuracak. Perşembe günü şiddetli yağmurlar doğu illerine doğru geçerken, batıdan ise yeni bir yağış dalgası gelecek. Bu yağışlar daha sakin olacak. Yağışlarla birlikte hava sıcaklığı 22 derecelerden 15-16 derecelere kadar düşecek. İşte haritalı olarak bu haftanın hava durumu tahmini: