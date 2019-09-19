Yarın sıcaklık 4 derece düşüyor! Meteoroloji İstanbul ve Bursa ile 25 ili uyardı
İSTANBUL, Bursa, Kocaeli, Tekirdağ ve Sakarya başta olmak üzere 25 ile aşırı yağış uyarısı geldi. Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü sıcaklığın 4 derece düşeceğini duyurdu.
TÜRKİYE sonbahar yağmurlarının etkisine giriyor. Meteoroloji, İstanbul başta olmak üzere 25 il için sağanak yağış uyarısı yaptı. İstanbul Valiliği'nden de aşırı yağış açıklaması geldi ve sıcaklığın 4 derece kadar düşeceği duyuruldu. Sel baskınlarına sebep olabilecek yağışlar şu illerde etkili olacak: İstanbul, Edirne, Tekirdağ, Çanakkale, Bursa, Balıkesir, Sakarya, Yalova, Bolu, Kocaeli, Zonguldak, Düzce, Bartın, Bilecik, Karabük, Kastamonu, Rize, Sinop, Samsun, Trabzon, Ordu, Giresun ve Artvin
Meteoroloji Profesörü Orhan Şen ise yağışlarla ilgili şu uyarıyı yaptı: 'Marmaraya cuma günü soğuk havayla birlikte yagış geliyor. İstanbul'da sıcaklık cuma 20 C civarına kadar düşer yağış cumartesi öğlen biter. Sıcaklıklar pazar günü tekrar yükselmeye baslar. Bu hava Karadeniz Bölgesi'nde Salı gününe kadar devam eder. Bu havadan sonra karadenizde balık bollaşır. Palamutun yüzünü görürüz.
İstanbul Valiliği ise yaptığı duyuruda şu bilgileri verdi:
"Önümüzdeki beş gün için yapılan hava durumu tahminlerinde İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini kaydeden MGM, oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklara karşı vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı"
İşte il il ve 5 günlük hava tahmini raporu...