Yarın sıcaklık 4 derece düşüyor! Meteoroloji İstanbul ve Bursa ile 25 ili uyardı

TÜRKİYE sonbahar yağmurlarının etkisine giriyor. Meteoroloji, İstanbul başta olmak üzere 25 il için sağanak yağış uyarısı yaptı. İstanbul Valiliği'nden de aşırı yağış açıklaması geldi ve sıcaklığın 4 derece kadar düşeceği duyuruldu. Sel baskınlarına sebep olabilecek yağışlar şu illerde etkili olacak: İstanbul, Edirne, Tekirdağ, Çanakkale, Bursa, Balıkesir, Sakarya, Yalova, Bolu, Kocaeli, Zonguldak, Düzce, Bartın, Bilecik, Karabük, Kastamonu, Rize, Sinop, Samsun, Trabzon, Ordu, Giresun ve Artvin