Yarın sıcaklık 12 derece düşecek! İstanbul-Ankara-İzmir için meteoroloji alarmı
Meteorolojiden gelen son dakika bilgisine göre yarın hava sıcaklığı şok bir düşüş gösterecek. Çarşamba günü İstanbul, Ankara ve İzmir'de şiddetli yağışlar bekleniyor. İstanbul'da hava sıcaklığı 8 dereceye kadar inecek.
TÜRKİYE bahara 1 günlük mola verecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı son hava durumu tahminine göre yarın (çarşamba) hava sıcaklığında ani düşüşler olacak. Sıcaklığın 6 ile 12 derece arasında düşmesi ile birlikte Marmara bölgesinde şiddetli rüzgar ve sağanak yağmur etkili olacak. Yağışlar perşembe günü de devam edecek. İstanbul, Ankara ve İzmir yağışlı havanın etkisine girecek ve hava sıcaklığı mevsim normallerinin altına inecek.
Meteorolojinin sitesinde yayınlanan hava durumu uyarısında Trakya bölgesinde bu akşam itibariyle sağanak yağmur etkili olmaya başlayacak. Yağışlar 15 Nisan Çarşamba günü Marmara, Ege, Batı ve Orta Karadeniz bölgeleri ile İç Anadolu’nun kuzeybatı kesimlerini etkisi altına alacak. Beklenen bu sağanak yağışların Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale ile İstanbul’un Avrupa yakasında kuvvetli olması tahmin ediliyor.
16 Nisan Perşembe günü yurdun büyük bir bölümünde sağanak yağışlara neden olacak yağışlı hava sistemi Cuma günü yurdu terkedecek. Ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıkları Çarşamba günü ülkemizin kuzeybatı kesimlerinde, Perşembe günü ise kuzey ve iç bölgelerinde hissedilir derecede olmak üzere (6 ila 12 0C) azalacak ve mevsim normallerinin altına düşecek. Cuma gününden itibaren sıcaklıklar yeniden yükselecek ve hafta sonu bahar havası geri gelecek.
Ankara'nın hava durumu : Ankara’da bugün ve yarın yağış beklenmiyor, havanın az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor. Çarşamba günü akşam ile Perşembe günü sabah saatleri arasında sağanak yağış geçişi olacağı ve hava sıcaklıklarının yağışla birlikte azalacağı tahmin edilmektedir. Cuma günü ve hafta sonu yağış beklenmiyor ve hava sıcaklıklarının tekrar yükselmesi öngörülüyor.