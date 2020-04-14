Yarın sıcaklık 12 derece düşecek! İstanbul-Ankara-İzmir için meteoroloji alarmı

Meteorolojinin sitesinde yayınlanan hava durumu uyarısında Trakya bölgesinde bu akşam itibariyle sağanak yağmur etkili olmaya başlayacak. Yağışlar 15 Nisan Çarşamba günü Marmara, Ege, Batı ve Orta Karadeniz bölgeleri ile İç Anadolu’nun kuzeybatı kesimlerini etkisi altına alacak. Beklenen bu sağanak yağışların Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale ile İstanbul’un Avrupa yakasında kuvvetli olması tahmin ediliyor.