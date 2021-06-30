Yarın saat 05:00'da başlıyor! İşte 1 Temmuz'da yasaksız yeni hayatın tüm detayları...

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge gitti... Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan yasaklar bu gece yarısı saat 00:00'da tamamen sona eriyor. İşte 1 Temmuz itibariyle başlayacak olan yeni dönemle ilgili akıllara gelen ilk sorular ve cevapları...

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İçişleri Bakanlığı'nın 27 Haziran'da yayımladığı genelgeyle kademeli normalleşme sürecinin üçüncü etabında devam edecek önlemlerle sona erecek önlemler kamuoyuna açıklandı. Kademeli normalleşme sürecinin üçüncü etabının yarın başlamasıyla birlikte koronavirüsle mücadele kapsamında alınan önlemler sona erecek.

Sokağa çıkma yasağı ve seyahat yasağı olacak mı?

1 Temmuz 2021 Perşembe günü (yarın) saat 05.00'ten itibaren hafta içi hafta sonu ayrımı olmaksızın sokağa çıkma ile buna bağlı olarak uygulanan şehirler arası seyahat kısıtlamaları sona erecek. Perşembe itibarıyla sokağa çıkma ve şehirler arası seyahat kısıtlaması uygulanmayacak.

İş yerlerinin çalışma saatleri...

Tüm iş yerleri, ruhsatlarındaki faaliyet konusuna göre ilgili idare tarafından belirlenmiş olan açılış­ kapanış saatleri çerçevesinde faaliyet gösterebilecek.

Eğlence mekanları ve sinemalar açılacak mı?

- Açık yüzme havuzları 1 Haziran'daki genelgeyle faaliyete geçmişti. Yeni genelgeyle kapalı yüzme havuzları da hizmet vermeye başlayacak.

- Daha önce Covid-19 tedbirleri nedeniyle faaliyetlerine ara verilen sinema salonları, hamamlar, sauna ve masaj salonları ile eğlence mekanları gibi iş yerleri de açılacak.

Gece 24:00'ten sonra müzik yayını serbest mi?

- Bu iş yerlerinde ve konaklama tesislerinde saat 24.00'ten sonra canlı müzik dahil müzik yayını yapılamayacak. Bu iş yerleri, ruhsatlarındaki çalışma için belirtilen saate kadar müzik yayını olmadan yeme içme servisi yapabilecek.

Lokantalar ve kafelerde saat ve müşteri sayısı sınırlaması var mı?

- Restoran, lokanta, kafe gibi yeme içme yerlerine girişte daha önce belirlenen ateş ölçümü, HES kodu sorgulama, maske takma tedbirlerine devam edilecek. Masalar arasındaki mesafe 1.5 metre olacak, aynı masada oturan kişi sayısı ise sınırlandırılmayacak.

Kahvehanelerde kağıt ve okey oynamak serbest mi?

- Kahvehane ve kıraathanelerde taş ve kağıt oyunları oynanabilecek. Bu işletmelerde de masalar arası mesafe 1,5 metre olacak, müşteriler maske takacak.

Nargile kafeler de açılıyor mu?

- Nargile salonu ve nargile kafeler kapalı olacak, konaklama tesisleri de dahil olmak üzere hiçbir iş yerinde nargile servisi yapılmayacak.

Konser ve festivaller yapılabilecek mi?

- Konser, festival, gençlik kampı gibi etkinlikler, kişi başına asgari açık alanlarda 4 metrekare, kapalı alanlarda 6 metrekare yer bırakılarak düzenlenebilecek. Etkinliklere, Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen kural ve esaslar ile temizlik, maske ve mesafe prensiplerine uyulmak kaydıyla izin verilecek.

Şehir içi toplu ulaşımda sınırlama sürecek mi?

- Genelgede Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde toplu taşıma ile ilgili olarak belirlenmiş kural ve esaslar ile temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyulmak kaydıyla, 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren şehir içi ve/veya şehirlerarası tüm toplu taşıma araçlarındaki yolcu/koltuk kapasite sınırlandırmalarına son verileceği belirtildi.

65 yaş üzeri ve 18 yaş altı toplu taşıma yasakları devam ediyor mu?

- 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 18 yaş altı gençler/çocukların şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanmalarına dair kısıtlamalar da 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren kaldırılacak.

Kamu kurumlarında mesai saatleri değişecek mi?

- Kamu kurum ve kuruluşlarında uygulanan 10.00­-16.00 mesai uygulaması sona erdirilecek ve normal mesai düzenine geri dönülecek. Kamu kurum ve kuruluşları için günlük çalışmanın başlama ve bitiş saatleri ile öğle dinlenme süresi, bölgelerin ve hizmetin özelliklerine göre valilerce tespit edilecek.

Nikah ve düğünler için yasak var mı?

- Nikah ve düğünlerde, kapalı yerlerde uygulanan kişi başına asgari 6 metrekare yer bulunması şartı devam edecek, katılımcı sayısı sınırlanmayacak. Nikah ve düğünlerde yiyecek ve içecek ikramı 15 Haziran'dan itibaren yapılabiliyordu. Bu uygulamaya devam edilecek ancak yeni dönemde bu etkinlikler sırasında canlı müzik dahil müzik yayınına saat 24.00'e kadar izin verilecek.

- Sünnet, nişan ve kına gibi etkinlikler de 1 Temmuz'dan sonra yapılabilecek.

Pikniğe gitmek ve mangal yakmak serbest mi?

- Piknik ve mesire alanlarında metrekareye 4 kişi düşecek şekilde ziyaretçi planlaması yapılacak. Piknik alanlarında bulunan masaların arasında en az üç metre mesafe bulundurulacak. Mangal yakılabilecek.

Maske takma mecburiyeti devam edecek mi?

Koronavirüs salgınıyla birlikte insanların ayrılmaz parçası haline gelen maskelerle bir süre daha beraber olacağız. Açık ve kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu devam edecek. Bilim Kurulu toplantısı sonrasında açık alanlarda mesafe kuralına uygun olarak maske zorunluluğunun kaldırılması gündemde...