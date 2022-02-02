Yarın Regaib kandili - Regaip Kandili mesajları resimli ve kısa sözlerle!

Mübarek 3 aylar fazileti ve rahmeti ile başladı. Yarın gece Regaib Kandili gecesi. Perşembeyi cumaya bağlayan gece 2022 yılının ilk kandili Regaib Kandili olarak kutlanacak. İhsan gecesi olan Regaib kandiline özel resimli mesajları ve kısa kandil kutlama sözlerini sizin için hazırladık.