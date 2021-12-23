Yarın okullar tatil mi? 24 Aralık kar tatili olan iller hangileri?
Yurdun büyük bölümünde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitim ve öğretimde aksamalar meydana gelmeye devam ediyor. Peki hangi illerde okullar tatil edildi?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından yurt genelinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Yoğun kar yağışı nedeniyle valiliklerden peş peşe açıklamalar geldi, bazı il ve ilçelerde eğitime bir gün ara verildi. İşte eğitime ara verilen il ve ilçeler
SİNOP'TA EĞİTİME 1 GÜN DAHA VERİLDİ
Sinop'ta kar yağışı dolayısıyla bazı ilçelerde okullar bir gün daha tatil edildi.
Sinop Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Etkisini sürdüren kar yağışının özellikle ulaşımda meydana getirebileceği aksaklıklar nedeniyle Sinop Merkez, Erfelek, Ayancık ve Türkeli ilçelerimizde okullar 24 Aralık Cuma tarihinde eğitime ara verilmiştir. Ayrıca Dikmen ve Gerze ilçelerinde taşımalı eğitim gören öğrencilerimiz için eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir" denildi.
TRABZON
Trabzon Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Meteorolojik tahminlere göre ilimizin de içerisinde bulunduğu bölge genelinde 23-24-25 Aralık 2021 Perşembe, Cuma, Cumartesi günleri kuvvetli, yer yer çok kuvvetli buzlanma ve don olayı beklendiğinden tüm ilçelerimizde taşımalı eğitime 24 Aralık 2021 Cuma günü bir(1) gün süreyle ara verilmesine; engelli ve hamile olan kamu görevlilerinin idari izinli sayılmasına Valiliğimizce karar verilmiştir." Denildi
Rize Valiliği, şehirdeki hava durumu ve öğrencilerin taleplerini dinleyerek cuma günü eğitime 1 günlük ara verildiğini duyurdu. Valiliğin hesabından yapılan samimi açıklama ise dikkat çekti.