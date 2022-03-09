Yarın okullar tatil 14 Mart pazartesiye kadar valiliğin okulları tatil ettiği iller listesi

İSTANBUL ve Kocaeli Valiliği 10 Mart 2022 perşembe gününden 14 Mart pazartesiye kadar kar tatili kararı aldı. Kar tatili haberi bekleyen iller arasında Bursa, Balıkesir, Sakarya, Konya ve Eskişehir de bulunuyor.

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Sibirya soğukları ile birlikte gelen kar yağışı il valiliklerine kar tatili kararları aldırmaya başladı. İlk karar İstanbul ve Kocaeli valiliğinden geldi. Yoğun kar yağışının etki alanında olan Bursa ve Balıkesir Valiliği'nin de ilerleyen saatlerde kar tatili kararı alması bekleniyor. Kar tatili 2 gün olacak.

İstanbul : İstanbul Valiliği 10 Mart perşembe ve 11 Mart cuma günü okulları tatil etti. Kamu çalışanları da pazartesi gününe kadar idari izinli olacak. İstanbul'da ana okulları, ilköğretim, lise ve üniversiteler 14 Mart 2022 pazartesiye kadar kapalı kalacak.

Kocaeli: Kar tatili kararı veren ikinci il Kocaeli oldu. Kocaeli valiliği okullarla birlikte kamu çalışanları için da karar aldı. 14 Mart 2022 pazartesiye kadar tatil kararı çıktı. Karar şöyle:

*Yarından itibaren, kentteki bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları ile halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarına, Kur'an kursları ile 4-6 yaş arası ana sınıfları da dahil olmak üzere, bütün eğitim kurumlarında eğitim faaliyetlerine 14 Mart Pazartesi gününe kadar ara verildi.

*Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinin faaliyetlerine de söz konusu tarihe kadar ara verildi.



*"Üniversite rektörlerimizle yapılan istişareler doğrultusunda ilimizdeki yükseköğrenim faaliyetlerinde yüz yüze eğitime ara verildi.

*Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malul, kronik hasta ve engelliler ile hamile personelin 14 Mart Pazartesi gününe kadar idari izinli sayılmalarına, kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla, güvenlik, sağlık, AFAD, ulaşım ve oluşabilecek hasarları tespit etmek için görevlendirilecek Valiliğimize ve yerel yönetimlere bağlı birimlerdeki teknik personel dışında memur, işçi ve diğer personelin 11 Mart Cuma günü idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir."