Yarın kar geliyor meteoroloji tahminini değiştirdi İstanbul'da sabah başlıyor
İSTANBUL için kar yağışının geleceği tarih değişti. Pazar günü beklenen kar yağışı cuma sabahtan başlıyor. Uzmanlar kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu 1987 kışındaki gibi bir yağış bekliyor. İşte güncellenen Meteoroloji tahmini...
TÜRKİYE uzun yıllar sonra sert bir kışa girmeye hazırlanıyor. Bahar tadındaki hava cuma günü itibariyle kara kışa dönecek. Kar yağışı bu kez bir iki gün değil günlerce sürecek. 47 yıl öncekine benzer bir kar yağışı bekleniyor. Uzmanlar günlerce sürecek kar yağışının 1 metre kalınlığa ulaşabileceğine dikkat çekiyor. Kar yağışı için ilk verilen tarih pazar günüydü. Ancak meteoroloji uzmanlar tarihi öne çekti. Beklenen şiddetli kar yağışı cuma sabahı kapımızda olacak. İşte Meteorolojinin güncellediği verilerle son hava durumu tahmini:
Uzun süredir mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklar düşüyor. Bugünkü yaz havası cuma gününden itibaren sona eriyor. Meteoroloji uzmanı Ahmet Uçar'ın yaptığı son açıklamaya göre İstanbul'da cuma sabahı itibariyle kar yağışı başlayacak. Uçar şu bilgileri verdi:
-Yarın sabah saatleri İstanbul ile Marmara'nın kuzey ve doğusunda sulu kar görenler şaşırmasın. Yarın sabah ki yağışların yer yer sulu kar olma ihtimali var.
Meteoroloji karın geliş tarihini güncelledi
Meteoroloji cuma günü Balkanlar üzerinden gelecek yağışlı sistemin etkisiyle birlikte sıcaklıkların 15 derece birden düşeceğini duyurdu. Kar yağışı pazar gününe kalmadan cuma günü başlayacak. Sabah saatlerinde sulu kar yağışı görülecek, akşam saatlerinden itibaren ise kar başlamış olacak. Kar yağışı asıl etkisini ise pazar günü gösterecek. Zira Karadeniz üzerinden gelecek kuvvetli poyraz, Marmara bölgesi ile birlikte Batı Karadeniz ve iç bölgelerde yoğun kar yağışını başlatacak.
Kar yağışı günlerce sürecek
Türkiye son yıllarda görülmedik sertlikte bir kara kış yaşayacak. 1987'de 1 metreyi bulan kar yağışına benzer bir yağış bekleniyor. Kar yağışı günlerce kesintisiz devam edeceğinden yaşam felç olacak. İstanbul, Ankara, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Trakya bölgesi, Sakarya, Kocaeli ve Karadeniz bölgesi çok yoğun kar yağışının etkisinde olacak. Önümüzdeki haftanın tamamında kar yağışı ara vermeden devam edecek.