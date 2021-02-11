Yarın kar geliyor meteoroloji tahminini değiştirdi İstanbul'da sabah başlıyor

TÜRKİYE uzun yıllar sonra sert bir kışa girmeye hazırlanıyor. Bahar tadındaki hava cuma günü itibariyle kara kışa dönecek. Kar yağışı bu kez bir iki gün değil günlerce sürecek. 47 yıl öncekine benzer bir kar yağışı bekleniyor. Uzmanlar günlerce sürecek kar yağışının 1 metre kalınlığa ulaşabileceğine dikkat çekiyor. Kar yağışı için ilk verilen tarih pazar günüydü. Ancak meteoroloji uzmanlar tarihi öne çekti. Beklenen şiddetli kar yağışı cuma sabahı kapımızda olacak. İşte Meteorolojinin güncellediği verilerle son hava durumu tahmini: