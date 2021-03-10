Yarın kar geliyor meteoroloji perşembeye çok şiddetli yağış alarmı da ver
Meteoroloji İşleri Müdürlüğü hem kar hem de şiddetli yağış uyarısı yaptı. İzmir'den Adana'a kadar bir çok ilde sele sebep olacak yağış bekleniyor. İç ve doğu illerde ise kar var.
Meteoroloji İşleri Müdürlüğü'nün yayınladığı son hava durumu tahminine göre perşembe günü yurdun bir kesimi kar yağışının bir kesimi ise şiddetli yağışların etkisine giriyor. İç kesimlerde sulu kar yağışı beklenirken, doğuda etkili bir kar yağışı görülecek. Akdeniz bölgesinde ise çok şiddetli yağmurla birlikte sel alarmı verildi. Meteorolojinin yayınladığı 5 günlük hava durumu ile hafta sonu havası da belli oldu. İşte yarın gelecek kar ve yağmur yağışına dair son bilgiler:
Meteoroloji Profesörü Orhan Şen sosyal medya hesabından perşembe günü etkili olacak yağışlara dikkat çekti. Türkiye bu akşamdan itibaren yağışlı havanın etkisine girecek. Prof. Şen'in açıklamasına göre Perşembe ve Cuma tüm ülkede yağış var. Yağışlar Cuma günü batıdan cumartesi günü doğudan ayrılacak. İç kesimler karla karışık yağmur, doğu anadoluda ise kar bekleniyor.
11 Mart 2021 Perşembe günü hava durumu
Meteorolojinin sitesinde yayınlanan hava durumu haritasına göre perşembe günü Bolu ve Kastamonu ile Doğu Anadolu bölgesinde kar yağışı görülecek. İç kesimdeki illerde ise sulu kar yağışı var. İzmir, Antalya, Adana ve Gaziantep dahil geniş bir kesimde ise çok şiddetli yağmur bekleniyor.
12 Mart cuma hava durumu
Kar yağışı cuma günü batı ile iç bölgeleri terkedecek. Etkisini sadece doğudaki illerde gösterecek. Ege ve akdenizdeki yağmur ise güneydoğu anadolu bölgesine kayacak. Hafta sonunda ise yağışlar tamamen yurdu terketmiş olacak. Cumartesi günü her yanda güneş var. Pazar günü batı ege dışında güneş etkisini sürdürmeye devam edecek. Yeni haftada ise batıdan başlayarak tüm yurt yağmurun etkisine girecek. Bazı illerimizin 5 günlük hava durumu tahmini de şöyle: