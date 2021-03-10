Yarın kar geliyor meteoroloji perşembeye çok şiddetli yağış alarmı da ver

12 Mart cuma hava durumu

Kar yağışı cuma günü batı ile iç bölgeleri terkedecek. Etkisini sadece doğudaki illerde gösterecek. Ege ve akdenizdeki yağmur ise güneydoğu anadolu bölgesine kayacak. Hafta sonunda ise yağışlar tamamen yurdu terketmiş olacak. Cumartesi günü her yanda güneş var. Pazar günü batı ege dışında güneş etkisini sürdürmeye devam edecek. Yeni haftada ise batıdan başlayarak tüm yurt yağmurun etkisine girecek. Bazı illerimizin 5 günlük hava durumu tahmini de şöyle: