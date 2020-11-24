Yarın için Meteorolojiden sağanak, kar ve fırtına uyarısı listede 4 il var
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 4 il için kar ve karla karışık yağmur uyarısı geldi. İstanbul, Ankara ve İzmir için ise güneşli bir hava var.
TÜRKİYE beklediği kar yağışını bir türlü alamadı. Barajlar alarm verirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü yarın 3 ile kar müjdesi verdi. Bu iller dışında kalan yerlerde ise hava açık ve güneşli olacak. Çarşamba gününü İstanbul bulutlu bir havayla geçirirken, Ankara'da sis etkili olacak. Perşembe günü ise İstanbul ve İzmir güneşli olacak, Ankara'da sis cuma günü bitecek.
Karla karışık yağmur ve kar : Meteorolojinin kar yağışı haberini verdiği iller Gümüşhane, Artvin, Hakkari ve Ardahan oldu. Yarın (Çarşamba günü) Gümüşhane ile Artvin’in iç kesimleri, Hakkari ve Ardahan çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.
Çarşamba günü Marmara, İç Ege, İç Anadolu ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis tahmin ediliyor. Perşembe günü ise yurtta güneşli bir hava etkili olacak. Bu hava pazar gününe kadar devam edecek. Karadeniz belgesinde çarşamba günü, Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise perşembeden itibaren yağmur var.
Rüzgar ve fırtına
Rüzgarın, Marmara’nın güneyi ve Kuzey Ege kıyıları ile Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 kilometre/saat) şeklinde esmesi öngörülüyor. Ege Denizi'nde fırtına, Marmara'da ise fırtınamsı rüzgar bekleniyor.