Yarın için Meteorolojiden sağanak, kar ve fırtına uyarısı listede 4 il var

Çarşamba günü Marmara, İç Ege, İç Anadolu ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis tahmin ediliyor. Perşembe günü ise yurtta güneşli bir hava etkili olacak. Bu hava pazar gününe kadar devam edecek. Karadeniz belgesinde çarşamba günü, Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise perşembeden itibaren yağmur var.