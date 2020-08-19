Yarın geliyor 4 gün sürecek şiddetli yağış! Meteoroloji 21 il için uyarı verdi

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı son hava durumu tahminine göre şiddetli yağmur geliyor. Listede 21 il bulunuyor. Perşembe günü başlayacak olan sağanak ve gök gürültülü yağmur, Edirne'den Rize'ye kadar yurdun kuzey kesimlerini etkileyecek. Yağışlar 4 gün boyunca devam edecek ve pazar günü yurdu terkedecek. Meteoroloji Ege ve güneydoğu anadolu bölgesi için ise aşırı sıcak uyarısında bulundu. İşte yağış ve aşırı sıcak hava raporu: